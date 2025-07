Eruzione vulcanica in Islanda | le immagini sono impressionanti

Per la nona volta dal 2023, l'area di Reykjanesskagi, nel sudovest dell'Islanda, si è ritrovata sommersa dalla lava. Gli abitanti di Grindavik sono stati evacuati dopo che sono state registrate ben 130 scosse sismiche. I media islandesi hanno confermato che non ci sono state conseguenze sul traffico aereo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eruzione vulcanica in Islanda: le immagini sono impressionanti

VÆB all’Eurovision 2025, chi sono i cantanti dell’Islanda - Dall’Islanda all’Eurovision 2025: sono i VÆB a rappresentarla nelle semifinali del 13 maggio 2025. Il duo è composto dai fratelli Hálfdán Helgi Matthíasson e Matthías Davíð Matthíasson, che hanno pubblicato il primo singolo nel 2022, seguito dal primo album, nello stesso anno, ovvero Væb tékk.

VÆB, chi sono i cantanti dell’Islanda all’Eurovision 2025 e il testo della canzone (tradotto) - I VÆB (si pronuncia vibe ) sono un duo musicale islandese  che si è formato nel 2022. I due fratelli, Matthías Davíð e Hálfdán Helgi Matthíasson, sono cantanti e rapper: sono loro a rappresentare l’Islanda all’ Eurovision Song Contest 2025, con le semifinali del 13 e 15 maggio e la finale sabato 17.

Una nuova eruzione vulcanica è in corso a Reykjanesskagi, nel sudovest dell'Islanda,la nona nell'area da dicembre del 2023 e la 12esima dal 2021. Evacuati gli abitanti del villaggio di Grindavik dopo che a Svartsengi,sono state registrate oltre 130 scosse sis Vai su X

+++ ISLANDA, ERUZIONE IN CORSO: NUBE DI GAS VERSO I CENTRI ABITATI, NUOVE EVACUAZIONI +++ Vai su Facebook

