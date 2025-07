Jelly Roll | Mi sto allenando con Undertaker Michelle McCool e Jacob Fatu

La scelta della WWE di coinvolgere Jelly Roll in un incontro a Summerslam, per di più contro Logan Paul e con il coinvolgimento di Randy Orton e Drew McIntyre, ha lasciato di sasso i fan. Non tanto perchè il pubblico non lo ami – e anzi la sua apparizione sul ring lo scorso anno per colpire Austin Theory con una chokeslam era stata apprezzatissima – ma perché il pubblico, dopo l’ affaire Travis Scott, è piuttosto diffidente nel vedere dei vip sul ring in occasioni così importanti. Eppure il cantante ha già dimostrato non solo grande passione, ma anche grandissima dedizione, presentandosi a SmackDown in formissima. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Jelly Roll: “Mi sto allenando con Undertaker, Michelle McCool e Jacob Fatu”

