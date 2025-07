Tobias Halland Johannessen | Terribilmente dispiaciuto per Pogacar Non auguro a nessuno le minacce che ho avuto

Protagonista sfortunato della caduta di Tadej Pogacar, il norvegese Tobias Halland Johannessen oggi non ha passato un post tappa sereno in quel di Tolosa al Tour de France 2025. Il corridore della Uno-X Mobility è subito andato al bus della UAE Team Emirates XRG per scusarsi con il campione del mondo, finito a terra a causa di un repentino cambio di direzione da parte di Johannessen. Le sue parole a ITV: “Ho notato che tutto il gruppo si stava spostando verso destra e ho visto Pogacar parlare alla radio. Ho parlato con lui e mi ha detto che si è trattato solo di un incidente di gara. Spero che stia bene. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tobias Halland Johannessen: “Terribilmente dispiaciuto per Pogacar. Non auguro a nessuno le minacce che ho avuto”

In questa notizia si parla di: johannessen - pogacar - tobias - halland

Tobias Halland Johannessen: “Terribilmente dispiaciuto per Pogacar. Non auguro a nessuno le minacce che ho avuto”; Tour de France 2025, la classifica big: Ben Healy conserva la Maglia Gialla in vista delle prime grandi montagne; Tadej Pogacar ha perso secondi in classifica con la caduta al Tour? Il distacco con Vingegaard e il gesto di fair play.

Pogacar si distrae, tocca Johannessen e finisce a terra! Per fortuna evita il guard rail e riparte: rivivi la caduta del Campione del mondo - Per fortuna evita il guard rail e riparte: rivivi la caduta del Campione del mondo TOUR DE FRANCE - Come scrive informazione.it

Tour: Johannessen "travolto da odio online,mi scuso con Pogacar" - Protagonista involontario della caduta di Tadej Pogacar nel finale della 11/a tappa del Tour de France, il norvegese Tobias Johannessen si è affrettato a scusarsi via social col campione sloveno "per ... Riporta msn.com