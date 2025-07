Ramona Rinaldi non si uccise arrestato il convivente accusato di omicidio volontario aggravato e maltrattamenti

Il Tribunale di Como, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto l’arresto di Daniele Re, 34 anni, compagno e convivente di Ramona Rinaldi, 39 anni, trovata morta impiccata nella casa che i due condividevano a Veniano, nel Comasco, nella notte a cavallo tra il 20 e il 21 febbraio scorsi. L’uomo è stato fermato questo pomeriggio a Milano. Re è indagato per omicidio volontario aggravato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Ramona Rinaldi non si uccise", arrestato il convivente accusato di omicidio volontario aggravato e maltrattamenti

