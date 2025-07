Romano conferma | Lookman vuole l’Inter! La prima offerta

Fabrizio Romano, nel corso della sua diretta sul canale Youtube, ha raccontato la storia inerente Ademola Lookman e il suo pressing per unirsi all’Inter. TRATTATIVA – Fabrizio Romano non chiude alla trattativa shock di oggi: «Confermiamo l’indiscrezione del CdS sull’inserimento molto forte dell’ Inter per Ademola Lookman. L’ Atletico Madrid resta sul calciatore ma ha bisogno di una cessione in attacco. Se non vende qualcuno non può chiudere l’operazione. Proprio una questione di incastri, posti, c’è una serie di cose che lega il discorso Lookman alle uscite. Tutto ciò favorisce l’Atalanta, che all’estero chiede 40 milioni e in Italia di piĂą. 🔗 Leggi su Inter-news.it

