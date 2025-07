Terremoto al largo dell’Alaska allarme tsunami dopo scossa 7.3

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 7.3 è stata registrata oggi al largo dell'Alaska. Subito è scattato l'allarme tsunami. Lo riferisce il Servizio geologico statunitense.  L'epicentro della scossa è stato localizzato a circa 87 chilometri a sud della città isolana di Sand Point, con una profondità di 20,1 chilometri.

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto - largo - alaska

