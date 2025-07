Europei femminili Italia in semifinale

22.53 Italia in semifinale agli Europei in Svizzera. Norvegia battuta 2-1 ai quarti a Ginevra. La prossima avversaria uscirĂ dalla sfida Svezia-Inghilterra. Buona Italia nel primo tempo, con occasioni per Caruso (fuori), Severini (parata) e di nuovo Caruso (centrale).Norvegia pericolosa con Gaupset. Nella ripresa, Cristiana Girelli la sblocca su cross basso di Cantore (50'). La Norvegia spreca un rigore al 60',ma la stessa Hegerberg si riscatta al 66'. La risolve sempre Girelli di testa, su cross perfetto di Cantore (90'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Italia-Norvegia diretta, Europei Femminili: una doppietta di Girelli ci manda in semifinale LIVE; FINALE Italia-Norvegia 2-1: una doppietta di Girelli regala la semifinale alle azzurre!; L'Italia batte la Norvegia 2-1 con doppietta di Girelli nei quarti di finale degli Europei Femminili.

L'Italia è in semifinale agli Europei femminili di calcio - 1 la Norvegia, in una partita molto combattuta e decisa all'ultimo minuto: non ci riusciva dal 1997

L'Italia è in semifinale agli Europei femminili dopo 28 anni: Azzurre magnifiche, Girelli favolosa - L'Italia è in semifinale agli Europei femminili dopo 28 anni: Girelli stende la Norvegia con una doppietta e porta la Nazionale tra le migliori quattro