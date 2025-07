Esposito contatti con un altro club di Serie A! Si muove l’Inter

Sebastiano Esposito è al centro dell’attenzione sul mercato in uscita per l’Inter. Il club si muove per accelerare la cessione, contatti con un altro club secondo Gianluca Di Marzio. SONDAGGI – Fiorentina, Cagliari e Borussia Monchengladbach hanno già fatto sondaggi e anche qualcosa di più per Sebastiano Esposito. L’ Inter ha registrato le chiamate di questi club e ha fatto la sua richiesta: un’offerta in doppia cifra sarebbe ideale per l’addio dell’attaccante. Il Cagliari è arrivato ad offrire 7 milioni di euro più bonus e non sono bastati, ma i nerazzurri attendono ulteriori proposte dal mercato italiano. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Esposito, contatti con un altro club di Serie A! Si muove l’Inter

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Pio Esposito Inter, un club di Serie A segue il classe 2005? Oggi uno scout lo ha osservato in Spezia Salernitana - di Redazione Pio Esposito Inter, un club di Serie A segue il classe 2005? Oggi uno scout lo ha osservato in Spezia Salernitana, match di Serie B.

Mondiale per Club, Pio Esposito potrà partire con l’Inter? C’è la deroga FIFA - di Redazione Mondiale per Club, Pio Esposito potrà partire con i nerazzurri in America? Novità su ciò che riguarda i rapporti tra club e Federazioni in vista della competizione che partirà da giugno.

Pedullà - Il Cagliari continua a spingere per Sebastiano Esposito. Il club ha avviato i contatti con l’Inter e punta a concretizzare l’operazione, che potrebbe chiudersi attorno ai 6 milioni di euro più bonus. Vai su Facebook

Parma, contatti oggi per Sebastiano Esposito: la situazione; Il Pisa vuole Salvatore Esposito: contatti con lo Spezia; Il Torino pensa a un giocatore dell'Inter.

Parma, contatti con l'Inter per Esposito - Contatti del Parma con l'Inter per Sebastiano Esposito: i gialloblù si inseriscono nella lista di potenziali acquirenti insieme a Cagliari e Fiorentina. Secondo calciomercato.com

Dopo Pio Esposito, lo Spezia cerca il bis con Alexiou: contatti avanzati per il prestito del greco - Dopo la felice esperienza con Pio Esposito, lo Spezia torna a bussare all'Inter per ottenere un suo giovane talento. Da msn.com