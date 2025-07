Schlein | Dazi al 30% devastanti per imprese e lavoratori sostenere negoziato Ue e contromisure

ROMA – "Siamo tutti preoccupati perché i dazi al 30% che minaccia Trump sarebbero devastanti per le economie europee e innanzitutto per le imprese e i lavoratori italiani. Bisogna sostenere fino all'ultimo momento utile il negoziato che sta portando avanti l'Unione europea essendo pronti a mettere subito sul tavolo in questa discussione da qui al primo agosto anche contromisure adeguate che colpiscano dove fa male", come le grandi multinazionali del Big tech americano. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del congresso Cisl. Quindi, rimarca la leader Dem, bisogna "sostenere da subito il negoziato europeo e chiediamo ancora al governo di riferire in Aula e quindi al Paese per spiegare che strategia sta adottando per sostenere questo negoziato e anche che cosa fare nel caso nell'assenza di un accordo, perché le imprese e i lavoratori sono molto preoccupati".

Roma, 12 lug. (askanews) - "L'impatto di dazi al 30% sarebbe devastante per l'economia italiana e l'economia europea": lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein - a margine della conferenza sulle politiche industriali organizzata da Andrea Orlando - commentando l'arrivo della lettera di Donald Trump che annuncia dazi al 30% per l'Ue.

