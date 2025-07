Europei femminili Italia-Norvegia 2-1 | azzurre in semifinale

(Adnkronos) – L'Italia di Soncin si qualifica per le semifinali degli Europei femminili 2025. Le azzurre si sono imposte 2-1 sulla Norvegia nei quarti di finale grazie alla doppietta di capitan Cristiana Girelli al 61esimo gol in azzurro. Alle norvegesi non è bastato il gol di Hegerberg che ha sbagliato anche un calcio di rigore. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: europei - femminili - italia - norvegia

Europei femminili, Italia-Portogallo 1-1. Girelli non basta, la qualificazione si decide con la Spagna - (Adnkronos) – Il capolavoro di Cristiana Girelli non basta all’Italia per volare ai quarti degli Europei con un turno d’anticipo.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: iniziano le eliminatorie dei 3 metri femminili - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.07 Seconda posizione provvisoria per Kaja Skrzek che ha ottenuto 55.

Basket 3×3: Italia, i convocati per le qualificazioni agli Europei maschili e femminili - La FIP ha oggi rilasciato i nominativi che faranno parte dei quartetti in campo per l’Italia nel torneo di qualificazione alla Europe Cup 3×3, di fatto gli Europei di specialità , in programma a Kosice il 7 e l’8 giugno.

Europei femminili, Girelli da urlo. Doppietta e gol al 90esimo: l'Italia elimina la Norvegia e vola in semifinale 28 anni dopo Vai su X

Svizzera, Germania e Norvegia hanno giocato con l'arcobaleno addosso. Niente da fare per l'Italia, che stasera torna in campo contro il Portogallo? LEGGI? https://www.gay.it/europei-femminili-uefa-2025-le-capitane-in-campo-con-la-fascia-arcob Vai su Facebook

Europei femminili di calcio, Italia-Norvegia vale la semifinale: dove vederla in tv; Norvegia-Italia a Ginevra: sfida decisiva ai quarti degli Europei femminili 2025; Guida ai quarti di finale contro la Norvegia.

L’Italia è in semifinale agli Europei femminili di calcio - 1 la Norvegia, in una partita molto combattuta e decisa all'ultimo minuto: non ci riusciva dal 1997 ... Segnala ilpost.it

Italia-Norvegia diretta, Europei Femminili: segui il quarto di finale LIVE - Appuntamento con la storia per le Azzurre di Soncin, impegnate oggi a Ginevra dopo aver superato la fase a gironi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... msn.com scrive