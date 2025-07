L’impresa del ‘cobra’ Soncin e della bergamasca Serturini | l’Italia femminile è in semifinale agli Europei

Era da 28 anni, dal 1997, che l’Italia del calcio femminile non raggiungeva la semifinale di un Europeo. Ce l’hanno fatta le azzurre in Svizzera, battendo 2-1 la Norvegia nei quarti. Con un protagonista su tutti, in panchina: il commissario tecnico Andrea Soncin. L’ex atalantino, ricordato anche a Bergamo come ‘il Cobra’ è alla guida della nazionale da due anni, dopo aver lavorato al Venezia nelle giovanili e in Prima Squadra. Nel suo anno e mezzo in nerazzurro ha lasciato un ricordo speciale: 12 gol in 43 partite, uno stint segnato dalla promozione dalla B alla A. Nel 2015 è tornato nella Bergamasca, per giocare in Serie C con l’ AlbinoLeffe, capitanando la formazione seriana in una stagione sfortunata e culminata con la sconfitta ai playout con la Pro Piacenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

