Morta nel fosso tra i campi di mais | Erika trovata dopo 10 giorni Cosa sappiamo di questo macabro mistero

Pantigliate (Milano), 16 luglio 2025 –  SarĂ l’autopsia a chiarire i contorni della morte di Erika Ferini Strambi, la 53enne milanese che risultava scomparsa dallo scorso 7 luglio e il cui cadavere è stato rinvenuto alle 14.30 di oggi nelle campagne di Pantigliate, poco lontano da un ex canile. Le ricerche della donna, coordinate dalla Prefettura di Milano col coinvolgimento di carabinieri, vigili del fuoco e nuclei di polizia locale, hanno preso le mosse dalla zona al confine tra Peschiera Borromeo e Pantigliate: proprio una cella telefonica di Pantigliate, infatti, era stata l’ultima che il cellulare della 53enne aveva agganciato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morta nel fosso tra i campi di mais: Erika, trovata dopo 10 giorni. Cosa sappiamo di questo macabro mistero

