Benevento Città Spettacolo 2025 il programma completo del festival diretto da Renato Giordano

Comunicato Stampa Sette giorni di eventi, incontri e spettacoli per la 45ª edizione, in programma dal 24 al 31 agosto: tra gli ospiti Crepet, Achille Lauro, Sgarbi, Mannarino e Levante È stata presentata nel pomeriggio di oggi, nella cornice del .

“Benevento Città Spettacolo”, parte la vendita dei biglietti per lo spettacolo di Salemme - Tempo di lettura: < 1 minuto L’organizzazione del Festival “Benevento Città Spettacolo” informa che sono in vendita i biglietti per lo spettacolo di Vincenzo Salemme in “Ogni promessa è debito”, in scena sul palco del Teatro Romano il 31 agosto alle ore 21:00.

Ieri in Campania: è casertana la ragazza violentata al concertone. Benevento, liti e violenza in città - Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 3 maggio 2025. Avellino – Un tragico incidente stradale è costato la vita a un uomo di 58 anni, originario di Avellino, questa mattina lungo la Statale 92 dell’Appennino Meridionale, nel territorio di Anzi.

Festival Teatro Amatoriale Città di Benevento, cala il sipario sulla prima edizione - Tempo di lettura: 2 minuti Il sipario si è chiuso, ma le emozioni e i ricordi rimarranno a lungo nel cuore di tutti coloro che hanno partecipato al 1° Festival Teatro Amatoriale Città di Benevento organizzato dalla Compagnia Teatrale La Nuova Bottega.

Si terrà mercoledì 16 luglio, ore 17:30, presso il Teatro “de La Salle”, la conferenza stampa di presentazione della 46^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo” – Lingue Rinascenti. Nel corso dell’incontro con la stampa interverranno: il sindaco di B Vai su Facebook

