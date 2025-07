Lookman Inter Romano | Contatti molto positivi tra il giocatore ed Ausilio E sulle alternative ecco la verità

L’Inter è determinata a portare Lookman a Milano: trattativa è in corso. Romano: «Contatti molto positivi con Ausilio. E sulle alternative ecco la verità ». Ademola Lookman è ufficialmente in cima alla lista dei desideri dell’ Inter per rinforzare l’attacco. Come confermato da Fabrizio Romano, l’ Inter sta proseguendo con decisione nella trattativa per portare l’attaccante nigeriano a Milano, con un’offerta che toccherĂ i 40 milioni di euro. L’ Atalanta è pronta a valutare l’offerta, ma preferirebbe che la cessione avvenisse all’estero per quella cifra, mentre in Italia potrebbe chiedere una somma piĂą alta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, Romano: «Contatti molto positivi tra il giocatore ed Ausilio. E sulle alternative ecco la verità »

