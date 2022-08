Paige annuncia il ritorno sul ring | ma non come vorremmo | arbitrerà un match molto speciale

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 28 agosto 2022) Saraya () farà da arbitro quando tornerà alla World Association of Wrestling nel Regno Unito il 15 ottobre per Frightmare IV. Sarà l’arbitro di un incontro tra i suoi fratelli Zak Zodiak e Roy Knight. La WAW è la federazione gestita dalla sua famiglia. Saraya è apparsa su uno schermo video all’evento WAW del 27 agosto per fare l’annuncio dopo che Roy aveva attaccato Zak.è diventata free agent il 7 luglio, quando il suo contratto con la WWE è scaduto. Non lotta dal dicembre 2017 a causa di un infortunio al collo, ma ha fatto delle apparizioni sullo schermomanager e General Manager di SmackDown negli anni successivi. #FightingWithMyFamilys to WAW…After @RealRoyKnight turned on @TheZakZodiac at last night's event, @RealWWE appeared on the screen via live video ...