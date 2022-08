Mastrangelo Lega | «Più soldi allo sport | tagliamo la sanità» È bufera

pietroraffa : == Mastrangelo (Lega):'Bisogna investire di più sullo sport, magari togliendo qualcosa alla sanità'. La destra italiana, spiegata benissimo - fattoquotidiano : Luigi Mastrangelo: “Investire di più sullo sport togliendo fondi alla sanità”. La proposta dell’ex pallavolista can… - repubblica : Mastrangelo, in campo con Lega: 'Investire nello sport, togliendo qualcosa alla sanita'' - roberto_carboni : RT @ilruttosovrano: Luigi Mastrangelo: 'Investire nello sport, togliendo qualcosa alla sanità', la prima dichiarazione da candidato della L… - ZioDedeRulez : RT @confundustria: Mastrangelo in campo con Lega: 'Investire nello sport, togliendo qualcosa alla sanità' Se non sono imbecilli non li vog… -

'È una lezione che mi servirà'. Lo ammette, Luigi, stella della pallavolo azzurra, plurititolato con club e Nazionale e oggi, 47enne, debuttante in politica con la(candidato nel plurinominale alla Camera nella sua Puglia), dopo l'...Dal Partito democratico non si fanno sfuggire l'occasione per attaccare lae la proposta sconcertante" di, come la definisce la capogruppo al Senato Simona Malpezzi. Non ci sorprende,...Bollette in vetrina per negozi, bar e ristoranti. Partiti sul ring della campagna elettorale per rivendicare meriti e addossare responsabilità.ROMA - "La Lega getta la maschera e ammette di voler togliere risorse alla sanità, uno dei settori che ha subito più tagli nell'ultimo decennio". Lo si legge in un post pubblicato sulla pagina Faceboo ...