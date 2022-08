Lecce-Empoli risultato finale 1-1

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 28 agosto 2022)– . Ecco le azioni salienti. Al 7? Banda crossa per Strefezza sul secondo palo, ma il destro di quest’ultimo viene bloccato da Vicario senza troppi problemi. All’11’pericoloso con Lammers, girata immediata ma alta di poco sulla traversa. Al 23? l’passa in vantaggio: Parisi, complice una deviazione di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pioli avverte i suoi: “L’Atalanta rappresenta uno step per crescere” Sassuolo-1-0 Serie A i top e flop della quarta giornata WindTre al fianco di Acf Fiorentina come official connecting partner Verso Inter-Spezia, Inzaghi: “Sarà un match complicato” Lazio-Inter...