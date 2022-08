L’Arsenal mantiene un record impeccabile mentre mostra di poter vincere bruttamente con i migliori di loro

Leggi su justcalcio

(Di domenica 28 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Abbiamo visto con quanta facilità una squadra fluente delpuòle partite, ora abbiamo visto che possono ancora portare a termine il lavoro quando le cose non vanno semplicemente secondo i piani. non se ne vanno… Quanto lontano possa arrivarein questa stagione rimane incerto, ma questa vittoria per 2-1 sul Fulham ciqualcosa che non avevano nelleprecedenti vittorie. Perché per la prima volta in questa stagione,si è trovato a combattere una buona dose di avversità. La cosa sorprendente dell’inizio delnon era stato solo che ne avevano vinte tre su tre, ma ne avevano vinte tre su tregiravano suic*cks. Ogni vittoria è stata ...