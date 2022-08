Inter, Bergomi: “Continuo a vedere una squadra nervosa e impaziente, non va bene” (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo la sconfitta contro la Lazio, l’ex bandiera dell‘Inter, Beppe Bergomi, in un’Intervista alla Gazzetta dello Sport ha analizzato quelle che a suo dire sono le pecche di questa squadra: “Continuo a vedere nervosismo e impazienza, questo non va bene. L’Inter deve essere in grado di leggere i momenti, non può pensare di dominare ogni gara per 90?, quando non c’è spazio bisogna abbassarsi, rinunciare al possesso palla per fare uscire gli avversari. Come ha fatto la Lazio, come sapeva fare l’Inter di Conte”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo la sconfitta contro la Lazio, l’ex bandiera dell‘, Beppe, in un’vista alla Gazzetta dello Sport ha analizzato quelle che a suo dire sono le pecche di questa: “nervosismo e impazienza, questo non va. L’deve essere in grado di leggere i momenti, non può pensare di dominare ogni gara per 90?, quando non c’è spazio bisogna abbassarsi, rinunciare al possesso palla per fare uscire gli avversari. Come ha fatto la Lazio, come sapeva fare l’di Conte”. SportFace.

