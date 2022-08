Inondazioni in Pakistan, bilancio morti supera quota mille (Di domenica 28 agosto 2022) Il bilancio delle vittime delle piogge monsoniche e delle Inondazioni in Pakistan ha raggiunto 1.033 morti e 1.527 feriti, secondo il bilancio ufficiale del governo. Tra i morti si contano anche 348 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 28 agosto 2022) Ildelle vittime delle piogge monsoniche e delleinha raggiunto 1.033e 1.527 feriti, secondo ilufficiale del governo. Tra isi contano anche 348 ...

