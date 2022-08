F1 su TV8, GP Belgio 2022: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara (Di domenica 28 agosto 2022) Mancano ormai poche ore al via di un attesissimo Gran Premio del Belgio 2022, quattordicesimo appuntamento stagionale (il primo dopo la sosta estiva) del Mondiale di Formula Uno. A Spa-Francorchamps va in scena una gara che si preannuncia davvero entusiasmante, con Max Verstappen e Charles Leclerc chiamati a rimontare dalle retrovie per aver montato una power-unit nuova. Grande chance dunque per le Mercedes e per gli altri piloti di Ferrari e Red Bull, Carlos Sainz e Sergio Perez, tutti a caccia del podio e della vittoria. Il circuito delle Ardenne ha però regalato tanti colpi di scena in passato, quindi non va esclusa a priori la possibilità di vedere Verstappen e Leclerc rientrare nel finale in corsa per la top3. Il GP del Belgio 2022 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Mancano ormai poche ore al via di un attesissimo Gran Premio del, quattordicesimo appuntamento stagionale (il primo dopo la sosta estiva) del Mondiale di Formula Uno. A Spa-Francorchamps va in scena unache si preannuncia davvero entusiasmante, con Max Verstappen e Charles Leclerc chiamati a rimontare dalle retrovie per aver montato una power-unit nuova. Grande chance dunque per le Mercedes e per gli altri piloti di Ferrari e Red Bull, Carlos Sainz e Sergio Perez, tutti a caccia del podio e della vittoria. Il circuito delle Ardenne ha però regalato tanti colpi di scena in passato, quindi non va esclusa a priori la possibilità di vedere Verstappen e Leclerc rientrare nel finale in corsa per la top3. Il GP delverrà trasmesso intv su Sky Sport Uno, ...

zazoomblog : F1 Spa oggi in tv: dove vedere il Gp del Belgio in diretta e in differita (Sky e Tv8) - #vedere #Belgio #diretta… - Nicola89144151 : F1, gli appuntamenti di domani su Sky Sport F1: 13:30 - 15:00 Paddock Live Pre Gara (TV8 Ore 16:30) 15:00 - 17:00… - cuba98w : RT @fanpage: #Leclerc a muro nelle #fp3 #formula1 #spagp - zazoomblog : F1 in tv GP Belgio 2022: orario programma streaming guida TV8 e Sky FP3 e qualifiche - #Belgio #2022: #orario… -