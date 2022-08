Disegno di legge 3493, Raffi (Agri): “Le guardie giurate non sono figlie di un dio minore” (Di domenica 28 agosto 2022) Roma – Prosegue la battaglia delle guardie particolari giurate per il superamento del limbo giuridico che ad oggi ancora non consente di poter avere una precisa connotazione e conseguentemente un ruolo giuridicamente ben definito. Del tema se ne è occupato da tempo l’on. Gianni Tonelli (segretario della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e membro della Commissione Affari Costituzionali), con la presentazione del D.L. 3493. E proprio l’on. Tonelli (nella foto) sarà il protagonista, il prossimo 20 settembre, di un incontro – organizzato dall’Agri (Associazione guardie Riunite d’Italia), con il supporto della realtà rappresentativa e sindacale di Asgri che ne condivide i fini e gli obiettivi – presso la sede nazionale di Roma, in Viale Palmiro Togliatti 490. L’occasione è ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 28 agosto 2022) Roma – Prosegue la battaglia delleparticolariper il superamento del limbo giuridico che ad oggi ancora non consente di poter avere una precisa connotazione e conseguentemente un ruolo giuridicamente ben definito. Del tema se ne è occupato da tempo l’on. Gianni Tonelli (segretario della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e membro della Commissione Affari Costituzionali), con la presentazione del D.L.. E proprio l’on. Tonelli (nella foto) sarà il protagonista, il prossimo 20 settembre, di un incontro – organizzato dall’(AssociazioneRiunite d’Italia), con il supporto della realtà rappresentativa e sindacale di Asgri che ne condivide i fini e gli obiettivi – presso la sede nazionale di Roma, in Viale Palmiro Togliatti 490. L’occasione è ...

