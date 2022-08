Cristiano Ronaldo e Navas al Napoli? È appena arrivata la notizia di calciomercato! (Di domenica 28 agosto 2022) Questi ultimi giorni di calciomercato hanno sicuramente visto come protagonista indiscusso Cristiano Ronaldo. Come risaputo da tempo, il numero 7 dei Red Devils è alla ricerca di una squadra che gli possa permettere di disputare la massima competizione europea: la Champions League. Inoltre l’asso portoghese sarebbe anche ai limiti del progetto del nuovo tecnico olandese, Erik ten Hag. Quest’ultimo infatti ha concesso all’ex Real Madrid pochissimi minuti da quando siede sulla panchina del club inglese. FOTO: Getty – Cristiano Ronaldo Manchester UnitedDunque il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes in queste settimane ha provato a sondare il terreno con i top club europei, tra cui il Napoli, proponendo il proprio assistito. Napoli dunque ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 28 agosto 2022) Questi ultimi giorni di calciomercato hanno sicuramente visto come protagonista indiscusso. Come risaputo da tempo, il numero 7 dei Red Devils è alla ricerca di una squadra che gli possa permettere di disputare la massima competizione europea: la Champions League. Inoltre l’asso portoghese sarebbe anche ai limiti del progetto del nuovo tecnico olandese, Erik ten Hag. Quest’ultimo infatti ha concesso all’ex Real Madrid pochissimi minuti da quando siede sulla panchina del club inglese. FOTO: Getty –Manchester UnitedDunque il procuratore di, Jorge Mendes in queste settimane ha provato a sondare il terreno con i top club europei, tra cui il, proponendo il proprio assistito.dunque ...

WinamaxSport : Cristiano Ronaldo cette saison : - mirkocalemme : #Ronaldo al #Napoli: #Mendes è ottimista e spinge per #Osimhen al #ManUtd. L'offerta, da cui dipende tutta l'opera… - gippu1 : #Vlahovic spezza un digiuno di quasi due anni: la Juventus non segnava su punizione in serie A dal 4 luglio 2020 -… - Roberto66004473 : RT @ValerioBuongio2: Capodichino Napoli ore 7:52 Cristiano è giunto ... ???????????????????? #Ronaldo #CristianoRonaldo #Napoli #Osimhen .... https:/… - SandroS1915 : RT @ValerioBuongio2: Capodichino Napoli ore 7:52 Cristiano è giunto ... ???????????????????? #Ronaldo #CristianoRonaldo #Napoli #Osimhen .... https:/… -