Conference League 2022/2023: calendario, programma, date e sorteggi (Di domenica 28 agosto 2022) Chi raccoglierà l'eredità della Roma, vincitrice della prima edizione della Conference League? La seconda edizione si aprirà il 14 giugno con il sorteggio del primo turno di qualificazione. La Fiorentina è spettatrice interessata: prenderà parte al playoff di qualificazione con sorteggio il 1 agosto. La squadra di Italiano aspetta di conoscere le possibili avversarie. Ecco il calendario del torneo con date di tutti i turni e sorteggi del torneo. Occhio alle big: Villarreal (esordio per una squadra spagnola), West Ham, Colonia, Nizza. LA DIRETTA LIVE COME VEDERE IL sorteggiO IN TV IL REGOLAMENTO POSSIBILI AVVERSARIE FIORENTINA Primo turno di qualificazione sorteggio: 14 giugno 2022 Andata: 7 luglio ...

