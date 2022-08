Bundesliga LIVE | Brema-Francoforte 2-2 | torna al gol Gotze Colonia-Stoccarda finisce 0-0

(Di domenica 28 agosto 2022) Con l'insolita coppia in vetta composta da Bayern Monaco e Union Berlino,oggi in campo la. Nessun match di cartello ma...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Bundesliga Al termine del #primotempo ancora 0-0 tra #Colonia e #Stoccarda. #live - sportli26181512 : Bundesliga LIVE due gare oggi: alle 15:30 Colonia-Stoccarda, alle 17:30 Brema-Francoforte: Con l'insolita coppia in… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… - SSportNetwork : #SaturdayFever #PremierLeague L'#Arsenal batte 2-1 in rimonta il #Fulham e resta al comando a punteggio pieno:… - SSportNetwork : #SaturdayFever #PremierLeague All'intervallo ancora 0-0 tra #Arsenal e #Fulham; #Bundesliga Al termine del… -

Hannover - Furth 2 - 1 (*) Kaiserslautern - Magdeburg 4 - 4 (*) Kiel - Sandhausen 1 - 0 (*) GERMANIAColonia - Stoccarda 15:30 Brema - Francoforte 17:30 GRECIA SUPER LEAGUE ...Commenta per primo Con l'insolita coppia in vetta composta da Bayern Monaco e Union Berlino , torna oggi in campo la. Nessun match di cartello ma tanto spettacolo promettono Colonia - Stoccarda e Werder Brema - Eintracht Francoforte . La prima sarà di scena alle 15:30. I padroni di casa vogliono ...Der 1. FC Köln ist zu Hause trotz Überzahl gegen den VfB Stuttgart nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Gäste-Trainer Pellegrino Matarazzo musste auf die Tribüne.Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt im Bundesliga Live-Ticker – alle wichtigen Entscheidungen der Partie live bei uns!