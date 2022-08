Aiea, edifici colpiti a 100 metri da reattori Zaporizhzhia (Di domenica 28 agosto 2022) "L'Ucraina ha informato l'Aiea di nuovi bombardamenti negli ultimi giorni sul sito di Zaporizhzhia, ma ha detto che tutti i sistemi di sicurezza restano operativi e che la radioattività è nel quadro ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 28 agosto 2022) "L'Ucraina ha informato l'di nuovi bombardamenti negli ultimi giorni sul sito di, ma ha detto che tutti i sistemi di sicurezza restano operativi e che la radioattività è nel quadro ...

NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Negli ultimi giorni, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sono stati bombardati edifici a cen… - serenel14278447 : Aiea: 'Edifici colpiti a 100 metri da reattori di Zaporizhzhia' - Claudestar2012 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Negli ultimi giorni, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sono stati bombardati edifici a cen… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Negli ultimi giorni, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sono stati bombardati edifici… - infoitinterno : Zaporizhzhia, l'Aiea: «Colpiti edifici a 100 metri dai reattori nucleari. La radioattività per ora è nella nor -