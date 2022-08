Vuelta a Espana 2022, Jay Vine: “Ho attaccato come due giorni fa, mi sono girato e non c’era più nessuno” (Di sabato 27 agosto 2022) La tappa numero 8 della Vuelta a Espana 2022 ha offerto il secondo arrivo in salita di questa edizione. Epilogo analogo per le due frazioni con il secondo successo in tre giorni per l’australiano Jay Vine, autentica rivelazione di questa prima parte di corsa. Se la prima volta Vine era stato travolto dall’incredulità, questa volta è sembrato molto più consapevole dei suoi mezzi nelle parole rilasciate ad Eurosport: “All’inizio non pensavo che potessimo riuscire a resistere al gruppo, quindi ho puntato solo ai GPM. Poi nella vallata abbiamo preso un buon ritmo e ho cambiato obiettivo”. “Ho visto che gli uomini della FDJ lavoravano molto – ha continuato il corridore della Alpecin – e ho pensato che se fossi riuscito a prendere i GPM senza faticare troppo, avrei potuto centrare entrambi ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) La tappa numero 8 dellaha offerto il secondo arrivo in salita di questa edizione. Epilogo analogo per le due frazioni con il secondo successo in treper l’australiano Jay, autentica rivelazione di questa prima parte di corsa. Se la prima voltaera stato travolto dall’incredulità, questa volta è sembrato molto più consapevole dei suoi mezzi nelle parole rilasciate ad Eurosport: “All’inizio non pensavo che potessimo riuscire a resistere al gruppo, quindi ho puntato solo ai GPM. Poi nella vallata abbiamo preso un buon ritmo e ho cambiato obiettivo”. “Ho visto che gli uomini della FDJ lavoravano molto – ha continuato il corridore della Alpecin – e ho pensato che se fossi riuscito a prendere i GPM senza faticare troppo, avrei potuto centrare entrambi ...

SpazioCiclismo : Altro show di Jay Vine e Remco Evenepoel in salita #LaVuelta22 - SpazioCiclismo : La nuova classifica dopo l'attesa ottava tappa #LaVuelta22 - newsfresche : RT @OA_Sport: Poker di ritiri alla Vuelta prima dell'ottava tappa - SpazioCiclismo : Si interrompe per una brutta caduta nella ottava tappa #LaVuelta22 di Victor Langellotti - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: dieci al comando con Landa e Pinot - #Vuelta #España #tappa… -