Venezia | tentano di disinnescare ordigno bellico | un morto

(Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Avrebbero cercato di‘artigianalmente’ unsecondo quanto riferisce ‘Today’. Une un ferito in una casa di via Trentin a San Stino di Livenza. Dopo l’esplosione sono intervenuti i vigili del fuoco di San Donà e Motta di Livenza. Il ferito è stato trasferito in ospedale. Un secondo uomo, trovato a terra, è stato dichiarato. Gli artificieri dei carabinieri si sono occupati poi di bonificare l’abitazione e di verificare l’eventuale presenza di altri ordigni. L'articolo proviene da Italia Sera.

