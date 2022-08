Una squadra di Serie A si affida ad una AI per scegliere le giovani promesse da acquistare (Di sabato 27 agosto 2022) Il calcio non farà più affidamento agli allenatori per riuscire a selezionare i giocatori migliori, ora saranno le intelligenze artificiali a farlo. Chi ha iniziato a provare questa nuova tecnologia per la selezione dei calciatori? La selezione dei calciatori pare che avverrà tramite l’uso dell’IA – Computermagazine.itL’Atalanta Bergamasca Calcio si farà aiutare dall’intelligenza artificiale per scegliere le future leve calcistiche. L’annuncio è arrivato direttamente dalla piattaforma ufficiale della squadra, la quale ha spiegato di aver stretto a tal proposito una partnership con l’azienda Vedrai. Quest’ultima, fondata a maggio 2020 e avente focus su piccole e medie imprese, viene vista come uno dei maggiori progetti in termini di IA per quel che offre il mercato nostrano. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale si ... Leggi su computermagazine (Di sabato 27 agosto 2022) Il calcio non farà piùmento agli allenatori per riuscire a selezionare i giocatori migliori, ora saranno le intelligenze artificiali a farlo. Chi ha iniziato a provare questa nuova tecnologia per la selezione dei calciatori? La selezione dei calciatori pare che avverrà tramite l’uso dell’IA – Computermagazine.itL’Atalanta Bergamasca Calcio si farà aiutare dall’intelligenza artificiale perle future leve calcistiche. L’annuncio è arrivato direttamente dalla piattaforma ufficiale della, la quale ha spiegato di aver stretto a tal proposito una partnership con l’azienda Vedrai. Quest’ultima, fondata a maggio 2020 e avente focus su piccole e medie imprese, viene vista come uno dei maggiori progetti in termini di IA per quel che offre il mercato nostrano. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale si ...

sscnapoli : FOCUS ?? Esclusa la Coppa delle Fiere, affrontiamo per la prima volta una squadra scozzese in competizioni europee.… - gippu1 : Stasera in #LazioInter sesto tentativo in carriera di Alessio Romagnoli di concludere una partita senza che Romelu… - Ettore_Rosato : A lavoro con la squadra di #Napoli. Una giornata ricca di spunti, idee e confronti per fare l'#italiasulserio! - danieleinad83 : @sestini69 Nessuno ha mai messo in discussione le qualità di Luis Alberto,ma per età e cifre, era semplicemente un… - ric84celo : RT @juvinsight: Il progetto di #CristianoRonaldo e Jorge #Mendes è molto chiaro: trasferirsi in prestito annuale in una squadra che gioca l… -