Un libro che cerca di capire da dove vengono le etichette che ci caricano di sensi di colpa. Secoli di storia delle donne attraverso i miti e la cultura plasmati dagli uomini (Di sabato 27 agosto 2022) Per chi non conosce María Hesse, Cattive ragazze è un libro che sorprende. È difficile definirlo: è un saggio, con qualche riferimento autobiografico, che ripercorre Secoli di storia delle donne attraverso i miti e la cultura plasmati dagli uomini. E lo fa con un taglio femminista e con il tono divulgativo di chi sa cogliere l'essenziale raccontandolo in modo semplice. Nel contempo è anche un libro illustrato: l'autrice è anche una disegnatrice, nota per le biografie illustrate di Frida Kahlo, David Bowie e Marilyn Monroe e per Il Piacere (tutti pubblicati da Solferino). Cattive ragazze di María Hesse, Solferino, pagg. 200, 20 euro.

