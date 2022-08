Serie A | Cremonese - Torino 1 - 2

TorinoFC_1906 : ?? ???????????? ??????' ?????????? ?????? ?????????? ?? Il calendario della serie A regala emozioni forti. In queste due settimane si sfid… - gippu1 : 2022: dopo 26 anni la #Cremonese torna a ospitare una partita di serie A e quella partita è #CremoneseTorino. 1984… - DiMarzio : #SerieA | #CremoneseTorino, le formazioni ufficiali - TweetNotizie : Cremonese Torino 1-2, i Granata passano allo Zini e volano in classifica - persemprecalcio : ?? Vittoria pesante del #Torino contro la #Cremonese e secondo successo stagionale. Grande prestazione dei granata e… -

Il Torino batte 2 - 1 lanell'anticipo della terza giornata diA, disputato allo stadio 'Giovanni Zini' della città lombarda. A decidere il match in favore degli ospiti l'autorete di Bianchetti al 17' e il gol ...Laè stata tosta, veloce e rapida. Loro giocano in verticale in maniera pazzesca. A lunghi tratti abbiamo fatto molto bene, peccato non aver sfruttato tutte le occasioni che abbiamo creato. ...CREMONA, 27 AGO - Di certo non era il risultato che sognavano i tifosi della Cremonese per il debutto casalingo in serie A dopo 26 anni. Il Torino porta a casa (2-1) una sfida molto importante e in mo ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...