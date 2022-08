LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la durissima salita finale, fuggitivi con 3’30” sul gruppo (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 17.13 7 km al traguardo, rimangono compatti gli otto attaccanti. 17.11 Subito fortissima l’andatura impressa dal francese. Parte la selezione da dietro mentre il ritardo scende a 3?. 17.10 inizia la salita anche per il gruppo e davanti a tutti si mette subito il Campione del Mondo Julian Alaphilippe. 17.09 Arrivano gli INEOS in testa al gruppo. 17.08 Gli otto battistrada hanno buonissime possibilità di giocarsi la vittoria, soprattutto perchè tutti ottimi scalatori: Alexey Lutsenko (Astana-Qazaqstan), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Marc Soler (UAE Team Emirates), Jay Vine (Alpecin-Deceuninck), ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE17.13 7 km al traguardo, rimangono compatti gli otto attaccanti. 17.11 Subito fortissima l’andatura impressa dal francese. Parte la selezione da dietro mentre il ritardo scende a 3?. 17.10laanche per ile davanti a tutti si mette subito il Campione del Mondo Julian Alaphilippe. 17.09 Arrivano gli INEOS in testa al. 17.08 Gli otto battistrada hanno buonissime possibilità di giocarsi la vittoria, soprattutto perchè tutti ottimi scalatori: Alexey Lutsenko (Astana-Qazaqstan), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), Marc Soler (UAE Team Emirates), Jay Vine (Alpecin-Deceuninck), ...

