Leoluca Granata condannato per stupro: la redazione di Uomini e Donne prende le distanze e dice la sua anche Sabrina Ferilli (Di sabato 27 agosto 2022) Nelle ultime ore l'ennesimo fatto di cronaca ha sconvolto ancora l'Italia intera. Il modello Leoluca Granata è stato arrestato e condannato a 5 anni di reclusione per violenza sessuale. Non appena è trapelata la notizia, diversi quotidiani e testate giornaliste hanno fatto il nome del ragazzo citandolo come "ex tronista di Uomini e Donne" o "ex volto del dating show di Canale 5". Prontamente la redazione del programma di Maria De Filippi ha preso le distanze e attraverso un comunicato stampa ha chiesto una rettifica, facendo presente che Granata è apparso soltanto in un'unica puntata delle 4300 andate in onda, e soltanto per poco più di un minuto, in quanto è stato subito eliminato dalla tronista, non ritenendolo interessante.

