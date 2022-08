La Juve di Vlahovic scappa | ma la Roma di Abraham la riprende Il Toro incorna la Cremonese

forumJuventus : Vlahovic la sblocca subito con una punizione capolavoro, la Juve domina ma non riesce a vincere anche grazie ad un’… - _Morik92_ : Primo tempo di spessore, #Juve bella e propositiva che merita il vantaggio. E' la pennellata di #Vlahovic a render… - _Morik92_ : Pro #Milik - Cifre del prestito con diritto (1+7 + bonus) è un capolavoro. - È il miglior vice #Vlahovic possibil… - giovalter1 : @Massy_Juve No aveva detto di stare al posto di Cuadrado, mandi rientrare ad aiutare il centrocampo, quando è uscit… - LoVolante : Juve Roma 1 1 Pareggio giusto? -

Al 2', dopo un avvio frenetico, lapassa consu punizione pennellata (bravo Cuadrado a prendersi il fallo da Matic): un sinistro sotto la traversa da grande bomber. Golazooo di Dusan e ...Erano passati un minuto e sedici secondi dal fischio d'inizio di Irrati quando, al primo pallone della partita, è andato a battere una punizione procurata da Cuadrado per fallo di Matic: ...Dusan Vlahovic chiama, Tammy Abraham risponde. Sono i due centravanti più attesi a decidere Juventus-Roma, anticipo della 3/a giornata di ...SZCZESNY 6 - Partita quasi da sbadigli per più di un'ora, nell'unica vera occasione creata dalla Roma non può nulla sul colpo di testa di Abraham. DE SCIGLIO 6 - ...