Infortunio Rabiot, il francese costretto al cambio: le sue condizioni (Di sabato 27 agosto 2022) Problemi per Rabiot nel corso della ripresa della partita tra Juventus e Roma, il francese costretto al cambio Problemi per Rabiot nel corso della ripresa della partita tra Juventus e Roma, il francese costretto al cambio. Il centrocampista ha chiesto il cambio dopo aver accusato un Infortunio alla coscia. Da capire l’entità dell’Infortunio del francese che è uscito tra gli applausi del pubblico. Al suo posto dentro Zakaria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Problemi pernel corso della ripresa della partita tra Juventus e Roma, ilalProblemi pernel corso della ripresa della partita tra Juventus e Roma, ilal. Il centrocampista ha chiesto ildopo aver accusato unalla coscia. Da capire l’entità dell’delche è uscito tra gli applausi del pubblico. Al suo posto dentro Zakaria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : #Allegri: 'Un infortunio muscolare qui e viene giù tutto. #Rabiot domani gioca. #Gatti o #Rugani? Tirerò la monetin… - Filo2385Filippo : RT @GoalItalia: #JuveRoma sfortunato per Rabiot: infortunio di natura muscolare e cambio obbligato ? - CalcioNews24 : Le condizioni di #Rabiot ?? - GoalItalia : #JuveRoma sfortunato per Rabiot: infortunio di natura muscolare e cambio obbligato ? - serieAnews_com : ?? Brutta notizia per #Allegri durante #JuventusRoma: #Rabiot esce per infortunio, dentro #Zakaria -