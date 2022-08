Il Foglio: Non è sovranismo da quattro spicci sottolineare la carestia dei gol italiani in Serie A (Di sabato 27 agosto 2022) L’edizione odierna, in un articolo a firma Pastore, riporta le lancette alla prima giornata del campionato 2003-2004. Ci furono 20 gol italiani: segnarono Vieri, Del Piero, Di Vaio, Di Natale, Fiore, Materazzi. Totti non segnò perché era squalificato. In meno di vent’anni – scrive Pastore – siamo passati da venti ad uno: il sinistro al volo di Berardi al Lecce. «Nella storia della Serie A – si legge sul Foglio – non ha precedenti il caso di un intero turno di campionato con una sola rete italiana». Non è sovranismo da quattro spicci sottolineare che abbiamo un problema. Meno del 20 per cento dei gol segnati nelle prime due giornate di Serie A (9 su 47) è italiano. Un problema solo nostro? Nonostante il mercato globale, le percentuali salgono ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) L’edizione odierna, in un articolo a firma Pastore, riporta le lancette alla prima giornata del campionato 2003-2004. Ci furono 20 gol: segnarono Vieri, Del Piero, Di Vaio, Di Natale, Fiore, Materazzi. Totti non segnò perché era squalificato. In meno di vent’anni – scrive Pastore – siamo passati da venti ad uno: il sinistro al volo di Berardi al Lecce. «Nella storia dellaA – si legge sul– non ha precedenti il caso di un intero turno di campionato con una sola rete italiana». Non èdache abbiamo un problema. Meno del 20 per cento dei gol segnati nelle prime due giornate diA (9 su 47) è italiano. Un problema solo nostro? Nonostante il mercato globale, le percentuali salgono ...

