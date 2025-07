Un villain di spider-man diventa il thanos di marvel e mette a rischio i nostri eroi preferiti

l’evoluzione di kraven the hunter: da antagonista minore a minaccia planetaria. Nel panorama dei fumetti Marvel, il personaggio di Kraven il Cacciatore ha sempre ricoperto un ruolo secondario rispetto ad altri villain più noti. Recenti sviluppi nelle storie a fumetti hanno portato Kraven a un livello di pericolosità senza precedenti, elevandolo da semplice avversario di Spider-Man a una vera e propria minaccia globale. La sua alleanza con specie aliene della saga Predator rappresenta un punto di svolta che potrebbe mettere in serio rischio l’intero universo Marvel. la nuova alleanza tra kraven e i predatori yautja. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Un villain di spider-man diventa il thanos di marvel e mette a rischio i nostri eroi preferiti

