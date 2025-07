Valutazione e autovalutazione didattica | al via una ricerca nazionale per innovare la scuola

Un team di ricercatrici in Pedagogia Sperimentale delle Università di Catania, Torino e eCampus ha avviato un progetto per analizzare le pratiche valutative nella scuola italiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso Scuola Secondaria PNRR 2, prova pratica: valutazione e modalità di svolgimento [In aggiornamento] - Il Concorso scuola secondaria disciplinato dal DDG n. 3059/2024 prevede, per alcune classi di concorso, una suddivisione della prova orale in due parti: la prova orale vera e propria e la prova pratica.

La valutazione scolastica e l’autovalutazione dei docenti: una ricerca esplorativa sulle pratiche didattiche e valutative nella scuola italiana - Presentazione del progetto È in fase di avvio una ricerca empirica promossa da un gruppo di studiosi di Pedagogia Sperimentale afferenti alle Università di Catania, Torino e all’Università telematica ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

SCUOLA/ Arriva l'autovalutazione, ecco come funziona - SCUOLA/ Arriva l’autovalutazione, ecco come funziona Tutte le scuole per i prossimi tre anni dovranno provvedere al Rapporto di autovalutazione d'istituto (Rav) predisposto dall'Invalsi. Da ilsussidiario.net