Gravissimo incidente stradale morti e feriti | circolazione interrotta

Un pomeriggio segnato dal dolore e dallo sgomento, quando la normalità della circolazione stradale è stata spezzata da uno scontro violentissimo. Erano da poco passate le 16 quando un incidente di particolare gravità ha coinvolto un’automobile e un mezzo pesante, causando la morte immediata di due persone e ferite gravi ad altri due occupanti. >> “Purtroppo è lui”. Tragedia in montagna, il famoso italiano morto in un incidente: era un idolo per tantissimi Secondo quanto riferito dai soccorritori intervenuti, il bilancio iniziale parla di quattro persone coinvolte. Due di loro, entrambi uomini di 67 anni, non ce l’hanno fatta: i sanitari ne hanno potuto solamente constatare il decesso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale - circolazione - gravissimo

Ancora un tragico incidente stradale: uomo di circa 50 anni falciato mentre attraversa la strada. E’ morto sul colpo. La tragedia lungo via Tiburtina a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia si è consumata nella tarda serata di mercoledì in via Tiburtina, nel quartiere di Rebibbia.

San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme. Marito fermato dopo incidente stradale - La donna, rimasta ferita da diverse coltellata a collo, avambraccio e torace, sarebbe cosciente. I figli si sono precitati in strada per chiedere aiuto L'articolo San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme.

USA, incidente stradale a Yellowstone, pickup si schianta contro bus turistico, 7 morti e 8 feriti, tra le vittime anche una donna italiana - Dopo lo schianto i due veicoli hanno preso fuoco; morta una connazionale, come conferma la Farnesina Tragico incidente stradale negli Stati Uniti.

? Valentina Marotta Tre uomini morti, una donna di 35 anni ferita gravemente e una bambina ferita. È il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto tra un camion e una macchina intorno alle 14.30 all’interno della galleria di Base sulla A1, nel comu Vai su Facebook

Maxi incidente tra camion e auto: tir sfonda le barriere, feriti in ospedale; Due incidenti in tangenziale fra Collegno, Torino e Venaria Reale: coinvolti sei veicoli, circolazione bloccata; Calliano, grave incidente in A22: due persone ferite e pesanti disagi alla circolazione.

Incidente sulla Sp 27 Tarantina - Ancora una volta protagonista in negativo la strada provinciale 27 Tarantina, teatro dell'ennesimo incidente stradale. Da gravinalife.it

Incidente in A1, distrutta una famiglia: morti nonni, zia e cane, gravi madre e figlia: l'auto travolta da un tir - E' il drammatico bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri ... Secondo msn.com