Gli chiedono del portiere | Spalletti spiazza tutti in conferenza!

(Di sabato 27 agosto 2022) Alla vigilia della gara di campionato valevole per la terza giornata di Serie A tra Fiorentina e Napoli, Lucianoha parlato in conferenza stampa di come ha preparato la partita contro la squadra allenata da Vincenzo Italiano. Tra i vari argomenti trattati dall’ex allenatore di Roma e Inter, ha parlato della squadra che ha a disposizione e dei portieri, in particolar modo di Alex Meret. Ecco quanto dichiarato: “Queste due partite le abbiamo vinte con quelli che avevamo. Sono sempre soddisfatto del mercato e dei giocatori a disposizione” “Meret ha fatto due grandi partite, soprattutto la seconda. Abbiamo preso undi riserva esperto e forte, per cui siamo a posto” VERONA, ITALY – AUGUST 15: Alex Meret of SSC Napoli looks on during the Serie A match between Hellas Verona and SSC Napoli at Stadio Marcantonio Bentegodi on ...