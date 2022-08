Federica Pellegrini e Matteo Giunta, matrimonio a un passo: i dettagli (Di sabato 27 agosto 2022) La ex nuotatrice Federica Pellegrini sposa Matteo Giunta: i dettagli delle nozze tra i due Il momento tanto atteso è ormai arrivato. Federica Pellegrini diventerà presto sposa del suo ex allenatore Matteo Giunta. I due futuri sposi sono arrivati a Venezia per il matrimonio e prima del grande evento i futuri sposi si sono concessi una mini festa con i loro amici più intimi. Intanto sono emersi altri dettagli sulle nozze. Secondo quanto riportato dal quotidiano il Corriere della sera la cerimonia nuziale dovrebbe svolgersi nella Chiesa di San Zaccaria, nei pressi piazza San Marco, mentre il ricevimento dovrebbe avere luogo al lussuoso JW Marriot Venice Resort, un luogo incantevole nella piccola Isola ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 agosto 2022) La ex nuotatricesposa: idelle nozze tra i due Il momento tanto atteso è ormai arrivato.diventerà presto sposa del suo ex allenatore. I due futuri sposi sono arrivati a Venezia per ile prima del grande evento i futuri sposi si sono concessi una mini festa con i loro amici più intimi. Intanto sono emersi altrisulle nozze. Secondo quanto riportato dal quotidiano il Corriere della sera la cerimonia nuziale dovrebbe svolgersi nella Chiesa di San Zaccaria, nei pressi piazza San Marco, mentre il ricevimento dovrebbe avere luogo al lussuoso JW Marriot Venice Resort, un luogo incantevole nella piccola Isola ...

zazoomblog : Federica Pellegrini e Matteo Giunta oggi sposi a Venezia: tutti i dettagli del matrimonio - #Federica #Pellegrini… - ilmessaggeroit : federica #pellegrini e matteo #giunta sposi, chi è don Antonio Genovese, il prete che celebra le nozze - TgrRaiVeneto : Il matrimonio blindato, l’abito, la chiesa: in laguna è tutto pronto per il matrimonio dell'anno #IoSeguoTgr… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Giunta #matrimonio #pellegrini Aspettando il sì, com’è felice Venezia: Quando M… - antoninobill : RT @lasiciliait: Per Federica Pellegrini è arrivato il grande giorno: nozze in Laguna con Matteo Giunta -