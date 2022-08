Dybala: non ci saranno fischi per lui allo Juventus Stadium (Di sabato 27 agosto 2022) Buona accoglienza ieri per il ritorno di Dybala a Torino. L’ex calciatore della Juventus non dovrebbe essere fischiato allo stadio Dybala è pronto a tornare allo Stadium alle 18.30: per lui sarà la prima volta da avversario dopo sette anni di Juve. La Joya ieri è stato accolto positivamente da un gruppetto di tifosi fuori dall’hotel del ritiro della Roma. Per lui, come riportato da Tuttosport, non dovrebbero esserci dei fischi al suo ingresso allo Juventus Stadium. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Buona accoglienza ieri per il ritorno dia Torino. L’ex calciatore dellanon dovrebbe essereatostadioè pronto a tornarealle 18.30: per lui sarà la prima volta da avversario dopo sette anni di Juve. La Joya ieri è stato accolto positivamente da un gruppetto di tifosi fuori dall’hotel del ritiro della Roma. Per lui, come riportato da Tuttosport, non dovrebbero esserci deial suo ingresso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

