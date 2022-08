Di Maio a Meloni: “Insulti perché dico verità su programma centrodestra” (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Con un video postato sui social, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio risponde per le rime a Giorgia Meloni, che ieri lo ha definito ‘indegno’. “Cara Giorgia – esordisce il leader di Impegno Civico – ho visto che ancora una volta mi rivolgi degli Insulti perché ho osato dire la verità sul tuo programma elettorale e della tua coalizione, sulle amicizie internazionali ed europee che avete. Vedi io non ti ho mai attaccato sul personale e non ne ho mai fatto una questione ideologica, perché prima di tutto le tue amicizie fasciste del passato si commentano da sole, ma soprattutto io sono ancora più preoccupato per il destino economico del Paese con la proposta politica che volete portare al governo”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – Con un video postato sui social, il ministro degli Affari esteri Luigi Dirisponde per le rime a Giorgia, che ieri lo ha definito ‘indegno’. “Cara Giorgia – esordisce il leader di Impegno Civico – ho visto che ancora una volta mi rivolgi degliho osato dire lasul tuoelettorale e della tua coalizione, sulle amicizie internazionali ed europee che avete. Vedi io non ti ho mai attaccato sul personale e non ne ho mai fatto una questione ideologica,prima di tutto le tue amicizie fasciste del passato si commentano da sole, ma soprattutto io sono ancora più preoccupato per il destino economico del Paese con la proposta politica che volete portare al governo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : Di Maio a Meloni a tutto campo in un video su Facebook: 'Puoi passare anche tutte le giornate a rassicurare il mond… - fattoquotidiano : Meloni: “Di Maio mi fa impazzire, va in giro a screditare l’Italia per racimolare qualche voto. Letta? Pur di gover… - fattoquotidiano : Di Maio risponde a Meloni: “Mi insulti perché dico la verità, con te al governo l’Italia va verso il default” - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Meloni: “Di Maio mi fa impazzire, va in giro a screditare l’Italia per racimolare qualche voto. Letta? Pur di governar… - sud_delmondo : RT @Michele_Anzaldi: La Rai faccia gli inviti alle 4 coalizioni, se qualcuno non si presenta è una sua scelta ma la Par Condicio non c'entr… -