Convocati Sampdoria, assenza a sorpresa per il match con la Salernitana (Di sabato 27 agosto 2022) Convocati Sampdoria per il match di Serie A contro la Salernitana: un'assenza a sorpresa per il tecnico Giampaolo La Sampdoria ha reso noti i Convocati in vista del match di Serie A contro la Salernitana. Fuori dalla lista Nicola Murru (trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra) e i lungodegenti Andrea Conti, Simone Trimboli e Manuel De Luca. Portieri: Audero, Contini, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Leverbe, Murillo. Centrocampisti: Djuricic, Léris, Malagrida, Rincón, Sabiri, Segovia, Verre, Vieira, Villar, Yepes. Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Quagliarella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

