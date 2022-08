Cesare Pavese | lo scrittore cosmopolita dall’animo folkloristico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 agosto 2022) Il 27 Agosto 1950 morì, uno, poeta, traduttore e critico letterario italiano. Appartenente al movimento letterario del neorealismo, egli è considerato uno dei più importanti autori italiani del secolo scorso. L’unicità della sua scrittura è insita nell’abilità del racconto dell’animo umano.da bravo traduttore si interessò molto alla letteratura straniera, ma non mancò di soffermarsi soprattutto sulle realtà popolari. : vita e opere “Finché si avranno passioni non si cesserà di scoprire il mondo”.nacque nel 1908 a Santo Stefano Balbo in una piccola famiglia borghese. Nel 1932 si laureò in lettere con una tesi sul poeta americano Walt Whitman. Dopo due anni divenne il capo della rivista “La Cultura” e nel ...