Caro energia | per chi ha scelto il teleriscaldamento bollette triplicate Così la promessa del risparmio grazie a rifiuti e rinnovabili si è trasformata in trappola

(Di sabato 27 agosto 2022) L’aumento dei prezzi di gas edelettrica mina i bilanci di famiglie e aziende conpiù che raddoppiate, attività che chiudono e cittadini che non ce la fanno a pagare. Ma se per la maggior parte di loro si tratta dell’effetto diretto dei rincari seguiti al conflitto in Ucraina, per altri è più difficile prendersela con Mosca o col mercato. Parliamo dei teleriscaldati, utenti di un servizio che, oltre all’ambiente, avrebbe dovuto fare bene alle loro tasche e invece li sta mettendo in ginocchio con costi che arrivano a superare anche quelli del riscaldamento a gas. Inevitabili le proteste e proposte come l’auto sospensione dellenella Torino dove ilconta mezzo milione di utenti e i comitati degli inquilini minacciano esposti in procura contro il gestore locale. Addirittura “una ...