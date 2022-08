Calciomercato Napoli, notizia in diretta da Sky su Cristiano Ronaldo! (Di sabato 27 agosto 2022) L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky nel corso del consueto appuntamento con il mercato durante la trasmissione Calciomercato – L’originale. Di Marzio ha ovviamente parlato del tema caldo di queste ultime ore, ovvero il possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Napoli. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: MANCHESTER, ENGLAND – AUGUST 22: Cristiano Ronaldo of Manchester United looks on during the Premier League match between Manchester United and Liverpool FC at Old Trafford on August 22, 2022 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)“La possibilità di vedere Cristiano Ronaldo al Napoli c’è, minima, ma c’è. Il Napoli ha dettato a Jorge Mendes le sue condizioni, non sta spingendo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 27 agosto 2022) L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky nel corso del consueto appuntamento con il mercato durante la trasmissione– L’originale. Di Marzio ha ovviamente parlato del tema caldo di queste ultime ore, ovvero il possibile approdo diRonaldo al. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: MANCHESTER, ENGLAND – AUGUST 22:Ronaldo of Manchester United looks on during the Premier League match between Manchester United and Liverpool FC at Old Trafford on August 22, 2022 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)“La possibilità di vedereRonaldo alc’è, minima, ma c’è. Ilha dettato a Jorge Mendes le sue condizioni, non sta spingendo ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, #Osimhen parte solo dai 100 milioni in su. Mendes spinge per #Ronaldo in azz… - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - DiMarzio : #Calciomercato | #CristianoRonaldo rischia di restare senza #ChampionsLeague: l'agente #Mendes all'opera per il suo… - NapoliFCNews : Calciomercato Napoli, idee Bernardeschi e Deulofeu: cifre e dettagli degli affari #Napoli #SSCNapoli… - LucianoQuaranta : RT @napolipiucom: Romano: 'Fabian al PSG libera Navas al Napoli, si firma' i dettagli #Calciomercato #FabianRuiz #napoli #navas #PSG #seri… -