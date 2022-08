Uomini e Donne, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati? L’ex tronista non smentisce le voci di crisi (Di venerdì 26 agosto 2022) È crisi tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo? Come hanno notato i fan, dal profilo di Teresa sono sparite tutte le foto insieme al marito. Inoltre ieri la Cilia ha condiviso con i suoi follower un video malinconico di TikTok, inserendo queste parole: Un giorno mi perdoneró del male che mi sono fatta… e del male che mi sono fatta fare… mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The end. Deianira Marzano è intervenuta sul suo profilo Instagram e ha rivelato: Ho parlato con lei, non mi ha detto nulla, ma solo che di qualsiasi cosa si tratti ne parlerà poi lei per evitare che le persone possano giungere a conclusioni affrettate. Teresa e Salvatore si sono ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 agosto 2022) ÈtraDi? Come hanno notato i fan, dal profilo disparite tutte le foto insieme al marito. Inoltre ieri laha condiviso con i suoi follower un video malinconico di TikTok, inserendo queste parole: Un giorno mi perdoneró del male che mifatta… e del male che mifatta fare… mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The end. Deianira Marzano è intervenuta sul suo profilo Instagram e ha rivelato: Ho parlato con lei, non mi ha detto nulla, ma solo che di qualsiasi cosa si tratti ne parlerà poi lei per evitare che le persone possano giungere a conclusioni affrettate.si...

