Troppa Lazio per l’Inter: primo ko stagionale per i nerazzurri (Di venerdì 26 agosto 2022) E’ iniziata oggi la terza giornata del campionato di Serie A: dopo Monza-Udinese, che ha visto i brianzoli perdere per 1-2, sono scese in campo Lazio e Inter, in un match appassionante. I padroni di casa hanno subito messo le cose in chiaro, portandosi in vantaggio al 40? con Felipe Anderson. Al rientro in campo dall’Intervallo Lautaro Martinez ha riportato in parità la partita, segnando il gol dell’1-1 al 51?. Dopo una serie di cambi Sarri è riuscito a rimettere in sesto la sua squadra e a cambiare le sorti di un match che sembrava destinato a terminare in parità. Al 75? ci ha pensato Luis Alberto a riportare in vantaggio la Lazio, mentre Pedro, all’86’, ha posto fine ad ogni speranza nerazzurra, chiudendo definitivamente i giochi. l’Inter incassa dunquela prima sconfitta stagionale, mentre la ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 agosto 2022) E’ iniziata oggi la terza giornata del campionato di Serie A: dopo Monza-Udinese, che ha visto i brianzoli perdere per 1-2, sono scese in campoe Inter, in un match appassionante. I padroni di casa hanno subito messo le cose in chiaro, portandosi in vantaggio al 40? con Felipe Anderson. Al rientro in campo dalvallo Lautaro Martinez ha riportato in parità la partita, segnando il gol dell’1-1 al 51?. Dopo una serie di cambi Sarri è riuscito a rimettere in sesto la sua squadra e a cambiare le sorti di un match che sembrava destinato a terminare in parità. Al 75? ci ha pensato Luis Alberto a riportare in vantaggio la, mentre Pedro, all’86’, ha posto fine ad ogni speranza nerazzurra, chiudendo definitivamente i giochi.incassa dunquela prima sconfitta, mentre la ...

ricky_1967 : #LazioInter 3-1 troppa qualità della #Lazio con #MilinkovicSavic #anderson #pedro #Luisalberto #Immobile per questa #Inter - MisterPaul77 : Stasera c'è stata troppa Lazio, con tanti piedi buoni #LazioInter - ElisaLuceri : La difesa interista addormentata sull'1-0 della #Lazio è indice di un #Inter che, per ora, in campo non c'è. Tanti… - GioAquila81 : Nel mondo #Lazio andrebbero rivalutate le due prestazioni di inizio campionato. Troppe polemiche, troppa severità.… - aanthl : Lo sapevo io... troppa gioia, troppe esultanze....zitti dovete sta, mortacci vostra zitti. Dopo 20 anni ancora non… -