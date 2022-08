Sorteggi Europa League | insidie spagnole e olandesi per Roma e Lazio

DiMarzio : #EuropaLeague | Oggi ci saranno i sorteggi dei gironi: conosceremo le avversarie di @OfficialASRoma e… - SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, GRUPPO C: #ROMA, LUDOGORETS, BETIS, OMONIA I SORTEGGI ? - ilgiovanemassi : RT @SkySport: ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - ser_gin0 : RT @SkySport: ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #UELDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? -

ISTANBUL (Turchia) - La Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri sono pronte ad andare alla conquista dell'League. Oggi le due romane scopriranno i nomi dei loro compagni di viaggio, perchè a Istanbul saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei gironi . Le più forti sono tutte nella stessa fascia di ...Sono stati sorteggiati i gironi diLeague: per la Roma il Betis, il Ludogorets ed Helsinki A Istanbul sono andati in scena indei gironi diLeague, che ha visto la Roma e la Lazio tra le italiane protagoniste. I giallorossi sono capitati nel gruppo C con tre avversari di diverso spessore. ...La Roma con Ludogorets e Betis Sviglia, la Lazio con Feyenoord e Sturm Graz: questo l’esito del sorteggio degli otto gironi di Europa League a Istanbul. Le ...Sorteggi benevoli a Instanbul per Roma e Lazio. I giallorossi hanno pescato il Ludogorets, campioni di Bulgaria per 11 anni consecutivi, ...